Сотрудника ДНС придавило лифтом в ТЦ под Новосибирском

В торговом центре «Европа» в городе Татарске Новосибирской области сотрудник магазина «ДНС» получил тяжёлую травму, пишет BFM-Новосибирск.
По словам источника издания, мужчину придавило лифтом, после чего пострадавшего на вертолёте санавиации доставили в новосибирскую больницу. С 13 апреля он находится в коме в реанимационном отделении.
В МВД Новосибирской области подтвердили факт происшествия: в полицию поступило сообщение из больницы, на место выезжали сотрудники, все материалы переданы в следственный комитет.
В СК проводят проверку обстоятельств несчастного случая, решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.