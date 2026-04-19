Сотрудника ДНС придавило лифтом в ТЦ под Новосибирском

Несчастный случай произошёл в городе Татарске, пострадавший доставлен в реанимацию вертолётом.

Источник: Om1 Новосибирск

В торговом центре «Европа» в городе Татарске Новосибирской области сотрудник магазина «ДНС» получил тяжёлую травму, пишет BFM-Новосибирск.

По словам источника издания, мужчину придавило лифтом, после чего пострадавшего на вертолёте санавиации доставили в новосибирскую больницу. С 13 апреля он находится в коме в реанимационном отделении.

В МВД Новосибирской области подтвердили факт происшествия: в полицию поступило сообщение из больницы, на место выезжали сотрудники, все материалы переданы в следственный комитет.

В СК проводят проверку обстоятельств несчастного случая, решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.