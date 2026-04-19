Водителю Lexus, из-за которого в ДТП умерла женщина, вменили новое обвинение

Согласно версии обвинения, вечером 11 апреля Дмитрий Гаренских, находясь за рулем автомобиля Lexus, совершил ДТП на пр. Космонавтов, допустив столкновение с автомобилем Toyota, которое двигалось в попутном направлении. После удара Lexus отбросило на полосу встречного движения, где он врезался в BMW под управлением 30-летней жительницы села Балтым (Свердловская область). Осколки повредили проезжавший мимо автомобиль Lada. От удара Lexus и BMW загорелись. Женщину—водителя BMW и ее полуторагодовалого сына, который ехал в детском кресле на заднем сиденье за водителем и был пристегнут, госпитализировали с места ДТП в тяжелом состоянии. Вскоре женщина умерла.