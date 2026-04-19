В Таганроге из-за атаки ВСУ повреждены коммерческие предприятия и колледж

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Коммерческие предприятия, колледж и более 10 автомобилей получили повреждения минувшей ночью из-за атаки ВСУ на Таганрог в Ростовской области, трое жителей обратились за медпомощью, сообщила глава города Светлана Камбулова.
«Минувшей ночью Таганрог вновь подвергся воздушной атаке. Серьезные повреждения получили: коммерческие предприятия, Таганрогский механический колледж, более 10 автомобилей», — написала Камбулова в своем Telegram-канале.
Она сообщила также, что трое горожан обратились за медицинской помощью, которая была им оказана. При этом госпитализация пострадавшим не потребовалась, уточнила глава города.