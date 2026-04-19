Житель Новосибирской области сбежал из рабства и ушёл на СВО

Константин Федукин заявил, что больше года провёл в плену, подвергаясь избиениям и угрозам в адрес семьи.

Источник: Om1 Новосибирск

Житель Новосибирской области Константин Федукин рассказал, что с февраля 2025 по 10 апреля 2026 года его удерживал в рабстве некий Нуржан Жунусов, пишет BFM-Новосибирск.

Мужчина работал без оплаты, его ежедневно били и унижали, угрожали расправой над матерью и 10-летним братом.

«Мне говорили, что если я сбегу или кому-то расскажу о происшедшем, люди Жунусова подожгут дом моей матери или причинят вред здоровью моему 10-летнему брату», — рассказал Федукин в видеообращении перед отправкой на СВО.

10 апреля ему удалось сбежать, после чего он сразу подписал контракт с Минобороны.

По словам мужчины, Жунусов обратился в полицию с заявлением о краже миллиона рублей. Федукин заявил о том, что не делал этого и обратился за помощью к сослуживцам. Они передали информацию в «Союз отцов Новосибирской области», где рассказали, что в рабстве также удерживали несовершеннолетнюю девушку, над которой совершалось сексуальное насилие с 14−15 лет.

В Следственном комитете региона организована проверка.

СК