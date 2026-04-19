В результате ночной атаки на Таганрог повреждены колледж, склады и автомобили

Минувшей ночью Таганрог подвергся удару с воздуха. В результате инцидента серьезно пострадали несколько коммерческих объектов, здание Таганрогского механического колледжа, а также более десяти машин.
Как сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова, трое местных жителей обратились за медицинской помощью. Всем пострадавшим было оперативно оказано необходимое лечение, госпитализация им не потребовалась.
Утром, по словам Камбуловой, состоялось внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Руководители экстренных служб доложили о том, какие меры уже предприняты для ликвидации последствий. На месте падения обломков беспилотников продолжают работать спасатели, полиция и специалисты МЧС.
Глава города сообщает о том, что территория ТАНТК имени Бериева и Приморского парка полностью оцеплена. В ближайшее время там начнут работу саперы, которым предстоит обследовать зону и обезвредить возможные взрывоопасные предметы.
В связи с этим в районе завода временно изменена схема движения трамваев и автобусов по улице Инструментальной. О возобновлении движения общественного транспорта будет сообщено дополнительно — после того как саперы завершат работы и территорию приведут в порядок.
Глава города призвала горожан не поддаваться панике, сохранять спокойствие и строго соблюдать правила безопасности. Если обнаружены обломки БПЛА или подозрительные предметы — к ним нельзя приближаться, нужно немедленно звонить 112 и сообщить точные координаты.
