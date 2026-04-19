Пьяный водитель и несовершеннолетние байкеры попали в поле зрения ГАИ в Копейске

ГАИ Копейска задержала за день пьяного мотоциклиста и подростков на питбайках.

Источник: ГУ МВД России по Челябинской области

В Копейске во время профилактического рейда Госавтоинспекция выявила несколько серьезных нарушений среди мотоциклистов.

В поселке Потанино инспекторы остановили мотоцикл Yamaha YZF-R6, которым управлял 30-летний мужчина. У него были признаки опьянения, но от медицинского освидетельствования он отказался. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мотоцикл изъяли и отправили на спецстоянку.

В тот же день инспекторы ГАИ зафиксировали еще два инцидента: 17-летний и 14-летний подростки ехали на питбайках по трассе. Один из них был без защитной экипировки. Обоих отстранили от управления и доставили в отдел полиции вместе с родителями.

На подростков составили протоколы за езду без прав, а на родителей — за неисполнение обязанностей по воспитанию. Питбайки изъяли.