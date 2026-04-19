Житель Красноярска сел нетрезвым за руль из-за забывчивости

31-летний житель Красноярска получил наказание за повторную езду в нетрезвом виде. Об этом рассказали в краевом МВД. В июле 2026 года на улице Даурская экипаж ДПС потребовал водителя Nissan Pulsar остановиться для проверки документов, однако тот проехал мимо и попытался скрыться. Остановившись на улице Монтажников, он вышел из машины и попытался убежать, однако был задержан.
Инспекторы заметили, что от мужчины исходит запах алкоголя, и предложили ему пройти освидетельствование. Прибор показал 0,72 мг/л. Фигурант рассказал, что выпивал на даче, но неожиданно вспомнил, что мог забыть выключить плиту, на которой стояла кастрюля. Мужчина приехал домой, убедился, что все в порядке, и решил вернуться на природу.
Было установлено, что мужчина не впервые был пойман пьяным за рулем: ранее его приговорили к 200 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.
В итоге на мужчину вновь завели дело. Кировский районный суд назначил ему один год принудительных работ и запрет на управление транспортным средством на три года.