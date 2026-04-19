Житель Красноярска сел нетрезвым за руль из-за забывчивости

31-летний житель Красноярска получил наказание за повторную езду в нетрезвом виде. Об этом рассказали в краевом МВД. В июле 2026 года на улице Даурская экипаж ДПС потребовал водителя Nissan Pulsar остановиться для проверки документов, однако тот проехал мимо и попытался скрыться. Остановившись на улице Монтажников, он вышел из машины и попытался убежать, однако был задержан.