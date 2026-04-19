В Волгограде засняли жуткий наезд байкера на школьника у районного ДК

Судя по опубликованным кадрам, подросток дождался разрешающего сигнала светофора, а также остановки движущейся по крайней полосе такси. В тот самый момент, как только он пошёл вперёд на злополучный участок проезжей части на огромной скорости выехал мотоциклист. Байкер промчался в считанных сантиметрах от школьника. Однако не успел молодой человек опомниться, как следом в него врезался второй мотоциклист.