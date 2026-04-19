Дело бывших замов свердловского экс-министра Смирнова передано другой судье

Напомним, Игорю Чикризову и Андрею Кислицыну предъявлены обвинения по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Следствие считает, что в 2022 году чиновники согласились брать денежное вознаграждение за общее покровительство от ООО «Экохим-Проект». По договоренностям, чиновникам приходило 4% от суммы оплаченных работ по выполненным муниципальным контрактам. По версии обвинения, подсудимые, используя свое положение и авторитет, якобы неоднократно обращались к главам Заречного, Гаринского, Байкаловского, Артемовского городских округов за помощью по контрактам.