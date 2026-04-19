Трое маленьких детей пострадали в массовом ДТП с перевертышем возле Руставели

Появились подробности жуткого массового ДТП возле улицы Руставели, где столкнулись не менее пяти машин, а одна из них перевернулась на крышу и частично залезла на другую иномарку. В аварии пострадало четверо человек: 39-летний водитель «Киа» и трое детей из «Ниссана» в возрасте 10, 6 и 3 лет, они сидели в специальных креслах. Это именно им вызывали скорую и реанимацию, которые сняли проезжавшие мимо очевидцы.