Три человека погибли при пожаре в Лиде

МИНСК, 19 апр — Sputnik. Спасатели обнаружили трех погибших при тушении пожара в квартире в Лиде, сообщает МЧС.

Информация о пожаре поступила поздно вечером в субботу 18 апреля. По словам соседей, накануне к хозяину квартиры пришли гости, которые распивали с ним спиртное.

«Предварительная причина случившегося — неосторожное обращение с огнем при курении, усугубленное распитием спиртных напитков», — отметили в МЧС.

Там также подчеркнули, что это довольно частая причина пожаров с гибелью людей в жилых помещениях.

На место трагедии также выезжали специалисты Госкомитета судэкспертиз. Точную причину пожара еще предстоит выяснить. Проверку по этому факту проводит Лидский райотдел Следственного комитета.

В связи с этим инцидентом МЧС напоминает, что не стоит курить в доме или квартире, а тем более в постели, особенно после употребления спиртного. Нельзя использовать бумажные кульки, коробки от спичек или пачки от сигарет в качестве пепельниц, а также бросать даже потушенные сигареты в мусорные ведра, с балконов и лоджий.

Также спасатели настоятельно рекомендуют устанавливать дома автономные пожарные извещатели. Устройства смогут предупредят об опасности на ранней стадии, когда беду можно будет предотвратить.