После смертельного ДТП под Варной пьяного водителя без прав отправили в СИЗО

Суд отправил под арест 29-летнего водителя, устроившего смертельное ДТП на трассе «Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды» в Варненском районе. Мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и ранее был лишен водительских прав.
Авария произошла 17 апреля 2026 года. По данным следствия, водитель «десятки» столкнулся с попутной «Ладой Грантой», которой управляла 40-летняя женщина. После удара оба автомобиля вылетели в кювет и опрокинулись: «Гранта» — в правый, ВАЗ — в левый.
Водитель «Лады» погибла на месте до приезда скорой помощи, а пассажира госпитализировали. Водитель ВАЗа от медицинской помощи отказался.
На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора района Ильсур Камалов, который координировал работу экстренных служб.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело за пьяную езду без прав, в результате которой погиб человек. Следствие установило, что в ноябре 2024 года он уже привлекался к ответственности за пьяную езду и был лишен прав на 1 год 6 месяцев, однако должных выводов не сделал.
С учетом позиции прокуратуры Варненский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Под арестом он проведет 2 месяца.