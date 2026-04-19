98-летняя дончанка погибла на пожаре в Новочеркасске. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.
Возгорание площадью 1,5 кв. м. ликвидировали восемь сотрудников МЧС России — для тушения задействовали две специальные машины. После того как огонь был потушен, спасатели обнаружили хозяйку помещения без признаков жизни.
По предварительной версии дознавателя ведомства, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при использовании газовой плиты.
В ведомстве напомнили, что пожилые люди особенно уязвимы перед подобной опасностью.