В Петербурге произошло массовое ДТП, пострадали четыре человека

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 апр — РИА Новости. Водитель иномарки в Калининском районе Санкт-Петербурга столкнулся с другим автомобилем, который затем столкнулся еще с тремя легковушками, в аварии пострадали один взрослый и трое детей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно Telegram-каналу ведомства, ДТП произошло в субботу в 22.10 мск, когда водитель Kia, перестраиваясь в другой ряд, столкнулся с автомобилем Jeep, который затем столкнулся с Kia, Renault и Nissan.
«В результате ДТП пострадал 38-летний водитель автомобиля Kia, а также трое несовершеннолетних пассажиров автомобиля Nissan в возрасте 10, 6 и 3 лет», — говорится в сообщении.
Все пострадавшие госпитализированы с травмами средней тяжести.
По факту аварии организована проверка, добавили в ГУМВД.