Междугородный пассажирский автобус насмерть сбил пешехода на Ставрополье

Смертельное ДТП с участием рейсового автобуса, в котором погибла 51-летняя женщина, произошло сегодня ночью в Благодарненском округе Ставропольского края.
По предварительной информации Госавтоинспекции региона, в 0 часов 10 минут на 69-м километре дороги Светлоград — Благодарный — Буденновск 67-летний водитель пассажирского междугородного автобуса Mercedes (он следовал из Махачкалы в Ростов-на-Дону) наехал на местную жительницу.
В результате аварии 51-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте ЧП.
Как выяснили правоохранители, водитель автобуса до этого уже семь раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.
При этом как рассказал врио начальника отделения Госавтоинспекции ОМВД России «Благодарненский» старший лейтенант полиции Иван Тишенко, пешеход находился на ночной дороге без световозвращающих элементов на верхней одежде.
В ходе проверки будут установлены детальные обстоятельства происшествия.