В Гомеле хитрый пациент больницы пил таблетку, а затем выплевывал ее и продавал. Подробности сообщает belkagomel.by.
Житель Гомеля в больнице получал заместительную терапию, страдая от зависимости. На глазах у врача мужчина принимал препарат. Однако он лишь делал вид, что проглатывает таблетку, пряча ее во рту. Выходя из медучреждения, гомельчанин выплевывал таблетку и передавал ее постоянному клиенту.
Сотрудники милиции поймали мужчину с поличным, когда он в очередной раз провернул придуманную им схему.
Старший следователь Гомельского городского отдела Следственного комитета Вадим Высоцкий обратил внимание на препарат, который должен был принимать обвиняемый. Речь идет про особо опасное наркотическое средство, разрешенное к контролируемому обороту.
Высоцкий уточнил, что ранее гомельчанин уже привлекался за незаконный оборот наркотиков:
— В этот раз он приговорен к 11 годам лишения свободы и будет отбывать наказание в исправительной колонии усиленного режима.
В медицинском учреждении, где случился инцидент, состоялись проверки. Дисциплинарные и материальные взыскания получили лица, допустившие вынос таблеток.