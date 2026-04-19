В Гомеле хитрый пациент больницы пил таблетку, а затем выплевывал ее и продавал

Житель Гомеля в больнице получал заместительную терапию, страдая от зависимости. На глазах у врача мужчина принимал препарат. Однако он лишь делал вид, что проглатывает таблетку, пряча ее во рту. Выходя из медучреждения, гомельчанин выплевывал таблетку и передавал ее постоянному клиенту.