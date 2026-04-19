Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тело мужчины обнаружили на акватории Нижнетуринского водохранилища

Мужчина погиб на акватории Нижнетуринского водохранилища.

Источник: Комсомольская правда

Тело мужчины обнаружили и достали из воды на акватории Нижнетуринского водохранилища. Инцидент произошел 18 апреля.

Как сообщают в МЧС Свердловской области, погибшему было 63 года.

— Проводятся оперативно-следственные мероприятия, — добавляют в ведомстве.

Напомним, в Свердловской области продолжаются поиски троих рыбаков, пропавших на реке Туре. Напомним, ЧП произошло в селе Шухроповское Туринского района. 10 апреля 28-летний Максим Миронов, его отец, 64-летний Алексей Миронов и друг семьи, 65-летний Виталий Шестаков отправились на рыбалку, но так и не вернулись домой.