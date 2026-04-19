В Петербурге оштрафовали водителя с номерами «ВОР 777» и несуществующим кодом региона

Напомним, с января по март 2026 года на платных парковках Петербурга выявили порядка 8 тысяч автомобилей с закрытыми номерами. Всего автолюбителям выписано 116 тысяч штрафов. За первые три месяца года также зафиксировали 3,6 тысячи транспортных средств без регистрационных знаков и 895 случаев незаконной парковки на местах для людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2025 году за неоплату и другие нарушения на платной парковке наказали почти 800 тысяч водителей. Штрафы также выписывались за неоплаченный проезд по ЗСД.