В Петербурге оштрафовали водителя с номерами «ВОР 777» и несуществующим кодом региона

В Петербурге Госавтоинспекция привлекла к ответственности водителя автомобиля Toyota Camry, который установил на машину поддельные номера с необычным сочетанием символов — «ВОР 777» и несуществующим кодом региона «077». Нарушителя обнаружили во дворах на улице Лазо, сообщили в пресс-службе ведомства.
На припаркованную иномарку обратили внимание правоохранители. В ходе проверки выяснилось, что государственные регистрационные знаки являются подложными. Водитель пояснил инспекторам, что установил номер «для красоты» и не знал о запретах. Впредь он пообещал так не поступать. За нарушение мужчине грозит штраф до 2,5 тысячи рублей.
Напомним, с января по март 2026 года на платных парковках Петербурга выявили порядка 8 тысяч автомобилей с закрытыми номерами. Всего автолюбителям выписано 116 тысяч штрафов. За первые три месяца года также зафиксировали 3,6 тысячи транспортных средств без регистрационных знаков и 895 случаев незаконной парковки на местах для людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2025 году за неоплату и другие нарушения на платной парковке наказали почти 800 тысяч водителей. Штрафы также выписывались за неоплаченный проезд по ЗСД.