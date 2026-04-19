Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге оштрафовали водителя с номерами «ВОР 777» и несуществующим кодом региона

Мужчина установил подложные госзнаки «для красоты» и пообещал больше так не делать.

Источник: Piter.TV

В Петербурге Госавтоинспекция привлекла к ответственности водителя автомобиля Toyota Camry, который установил на машину поддельные номера с необычным сочетанием символов — «ВОР 777» и несуществующим кодом региона «077». Нарушителя обнаружили во дворах на улице Лазо, сообщили в пресс-службе ведомства.

На припаркованную иномарку обратили внимание правоохранители. В ходе проверки выяснилось, что государственные регистрационные знаки являются подложными. Водитель пояснил инспекторам, что установил номер «для красоты» и не знал о запретах. Впредь он пообещал так не поступать. За нарушение мужчине грозит штраф до 2,5 тысячи рублей.

Напомним, с января по март 2026 года на платных парковках Петербурга выявили порядка 8 тысяч автомобилей с закрытыми номерами. Всего автолюбителям выписано 116 тысяч штрафов. За первые три месяца года также зафиксировали 3,6 тысячи транспортных средств без регистрационных знаков и 895 случаев незаконной парковки на местах для людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2025 году за неоплату и другие нарушения на платной парковке наказали почти 800 тысяч водителей. Штрафы также выписывались за неоплаченный проезд по ЗСД.