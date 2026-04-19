Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупный пожар произошел в селе Троицкое под Омском

По предварительным данным, горит склад с автомобильными шинами.

Источник: Комсомольская правда

В Омском районе произошел крупный пожар. В воскресенье, 19 апреля 2026 года, в селе Троицкое загорелся объект, предположительно, склад с автомобильными шинами. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По данным паблика Инцидент Омск, над местом происшествия поднимается огромный столб черного дыма, который виден издалека. К публикации приложены фотографии, запечатлевшие масштаб возгорания.

«По уточненным данным, возле Троицкой станции горит крупный склад с шинами», — говорится в сообщении очевидцев.

На данный момент официальная информация от экстренных служб не поступала. Сведения о площади пожара, пострадавших и причинах возгорания уточняются.

Горение автомобильных шин представляет особую опасность из-за выделения токсичных веществ в атмосферу. Специалисты рекомендуют жителям близлежащих домов закрыть окна и по возможности не выходить на улицу до ликвидации возгорания.