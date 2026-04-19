Крупный пожар произошел в селе Троицкое под Омском

В Омском районе произошел крупный пожар. В воскресенье, 19 апреля 2026 года, в селе Троицкое загорелся объект, предположительно, склад с автомобильными шинами. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
По данным паблика Инцидент Омск, над местом происшествия поднимается огромный столб черного дыма, который виден издалека. К публикации приложены фотографии, запечатлевшие масштаб возгорания.
«По уточненным данным, возле Троицкой станции горит крупный склад с шинами», — говорится в сообщении очевидцев.
На данный момент официальная информация от экстренных служб не поступала. Сведения о площади пожара, пострадавших и причинах возгорания уточняются.
Горение автомобильных шин представляет особую опасность из-за выделения токсичных веществ в атмосферу. Специалисты рекомендуют жителям близлежащих домов закрыть окна и по возможности не выходить на улицу до ликвидации возгорания.