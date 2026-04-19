В Альметьевске школьник поджег на балконе обезжириватель и получил ожоги

В Альметьевске в одном из домов на улице Ленина произошло ЧП. 12-летний мальчик играл со спичками на балконе. Ребенок поджег обезжириватель, и пламя мгновенно перекинулось на синтетическую одежду.
Школьник получил ожоги плеча и ноги. Его доставили в детскую больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.
Ранее в селе Мусабай-Завод Тукаевского района произошел еще один пожар. Там загорелась кровля частного кирпичного дома. Огонь тушили на площади 90 квадратных метров. В результате пострадали двое мужчин. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования.