В Пермском крае простятся с 51-летним рядовым, погибшим в зоне СВО

Церемония прощания пройдёт 20 апреля в посёлке Зюкайка.

В посёлке Зюкайка простятся с 51-летним рядовым Николаем Квасниковым, погибшим в зоне специальной военной операции, сообщили в администрации Верещагинского муниципального округа Пермского края.

Военнослужащий родился в посёлке Зюкайка. После окончания местной школы он продолжил обучение в Зюкайском аграрном техникуме по специальности «Электрик». Позднее в профессиональном училище № 71 освоил профессию водителя-тракториста. Работал в совхозе-техникуме «Уралец», а затем работал в строительной отрасли.

Николай Квасников погиб 3 декабря 2025 года. Церемония прощания и траурный митинг пройдут 20 апреля в 10:00 у дома в посёлке Зюкайка по улице Горького, 4.

«Наши соболезнования родителям — Татьяне Андреевне и Алексею Алексеевичу, сыну Руслану, всем, кто знал бойца», — скорбят в администрации муниципалитета.