Посетители бара в Петербурге устроили массовую драку со стрельбой

Массовая драка произошла в Петербурге на улице Подвойского у дома № 38 ночью в субботу, 18 апреля. Там находится бар. Его посетители что-то не поделили друг с другом, вышли на улицу на разборки и начали дебоширить, драться и стрелять. Из-за шума проснулись жители местных домов, они и позвонили в полицию. В итоге наряду правоохранителей пришлось разнимать шестерых пьяных мужчин в возрасте от 27 до 50 лет. Всех их задержали.