Расстрел в лифте. Адвокат из бандитского Петербурга задержан спустя 30 лет

Почти 30 лет назад внутри тамбовской ОПГ резко обострились отношения, конфликт завершился расстрелом в лифте одного из участников группировки — Алексея Тябуна. Тот получил четыре пули, но врачи сумели спасти ему жизнь. И вот теперь Тябун назвал имя предполагаемого убийцы, которым якобы оказался известный петербургский адвокат Сергей Крикун. Ранее он фигурировал в СМИ как защитник «главного» тамбовского лидера Владимира Кумарина-Барсукова.
Почему дело о покушении на авторитета раскрыли только спустя почти 30 лет — в материале spb.aif.ru.
Первая кровь
«В ходе кропотливой работы следователей уголовное дело было детально изучено, повторно допрошен потерпевший, с его участием проведено опознание по фотографии, в результате чего удалось установить причастность мужчины, в настоящее время имеющего статус адвоката», — сообщила 17 апреля пресс-служба Главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу.
Уголовное дело, о котором идёт речь, было возбуждено ещё в октябре 1997 года. Тогда в парадной дома на улице Уточкина неизвестный четыре раза выстрелил в выходившего из лифта 30-летнего Алексея Тябуна. Имя этого человека большинству неизвестно, но, как утверждает «Фонтанка», в 90-е он был членом тамбовского преступного сообщества, которое к тому моменту выходило на пик своего будущего могущества. К 1997 году «тамбовцы» уже владели ресторанами, агентствами недвижимости, бензозаправками и целыми заводами, а ещё через несколько лет они попробуют получить реальные рычаги государственной власти, став депутатами Госдумы и чиновниками. Проблема окажется в том, что сохранить единство братвы они не сумеют — и внутри вчерашних соратников начнутся разбирательства и склоки, которые обернутся новой кровью.
Одной из первых ласточек будущей междоусобной войны и стало покушение на Тябуна.
Уже тогда следствие считало наиболее вероятным преступником некоего Сергея Крикуна, который также входил в тамбовские круги и был в ссоре с пострадавшим. Однако Тябун — который, получив четыре пули, выжил — заявил, что не опознал в киллере своего старого неприятеля. Дескать, уж Крикуна-то бы он точно узнал. Не опознал подозреваемого и лифтёр того дома, где чуть было не произошло убийство. На этом расследование застопорилось.
Ничто не забыто
Однако несколько лет назад петербургские следователи начали распутывать целые клубки уголовных дел, которые «глухарями» висели с 90-х — и, как ни странно, многие бандиты теперь начали давать показания. Большинство антигероев 90-х сейчас уже в пенсионном возрасте, заработать на своих бандитских промыслах так, чтобы хватило и детям, и внукам, смогли немногие — зато практически все прошли тюрьмы и лагеря. И то ли зависть к более успешным коллегам по криминальному бизнесу срабатывает, то ли и правда в силу почтенного возраста бывшие преступники начинают «задумываться о душе» — но вот уже несколько лет старые уголовные дела раскрываются одно за другим.
Дошла очередь и до покушения на Алексея Тябуна, который в этот раз запираться не стал. И заявил — покушался на него всё-таки именно Крикун. По удивительному совпадению, личность киллера вспомнил и тот самый лифтёр, который почти 30 лет тому назад его никак не мог опознать.
Почему Тябун решил признаться? Ну, дескать, тогда время такое было. А сейчас-то всё по-другому.
Приятный и позитивный
Действительно, по-другому — и тот же Сергей Крикун хорошо известен в Северной столице как успешный адвокат. Хотя в своё время он тоже успел посидеть в легендарных «Крестах», получить адвокатский статус это ему не помешало, а близкое знакомство с теневым Петербургом, скорее, шло на пользу его легальному адвокатскому бизнесу. Крикун входил в число защитников Владимира Кумарина-Барсукова, и, если верить публикациям в СМИ, к нему применим термин «решала».
«Сергей Крикун не слишком вдается в подробности УК и УПК. Он знает всех оперов, начальников тюрем, бесконечное число сотрудников полиции… Тюрьма состоит из мелочей: свиданий, передачек, звонков и так далее. Сергей Крикун знает, как всё устроено. Он может сделать то, что кажется невозможным самому дорогому и звездному адвокату»… «Позитивный, всегда улыбающийся, приятный человек. Если ты не знаешь в мире тюрьмы и правоохраны Крикуна — ты не знаешь ничего», — описывает его «Фонтанка».
17 апреля Октябрьский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Крикуна. Фигурант обвиняется в покушении на убийство. Сам он вины не признаёт. Арестован до 7 мая.