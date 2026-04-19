Расстрел в лифте. Адвокат из бандитского Петербурга задержан спустя 30 лет

Уголовное дело, о котором идёт речь, было возбуждено ещё в октябре 1997 года. Тогда в парадной дома на улице Уточкина неизвестный четыре раза выстрелил в выходившего из лифта 30-летнего Алексея Тябуна. Имя этого человека большинству неизвестно, но, как утверждает «Фонтанка», в 90-е он был членом тамбовского преступного сообщества, которое к тому моменту выходило на пик своего будущего могущества. К 1997 году «тамбовцы» уже владели ресторанами, агентствами недвижимости, бензозаправками и целыми заводами, а ещё через несколько лет они попробуют получить реальные рычаги государственной власти, став депутатами Госдумы и чиновниками. Проблема окажется в том, что сохранить единство братвы они не сумеют — и внутри вчерашних соратников начнутся разбирательства и склоки, которые обернутся новой кровью.