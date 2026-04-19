В Вологодской области школьников госпитализировали с пищевым отравлением

«Вызвали скорую. Во вторую областную больницу Череповца поступили десять школьников с симптомами пищевого отравления. Один ребёнок в реанимации в состоянии средней степени тяжести. Его жизнь вне опасности. Четверо взрослых, которые также жаловались на самочувствие, после обследования от госпитализации отказались. Врачи наблюдают за состоянием пациентов, сейчас оно стабилизировано», — уточнил Филимонов.