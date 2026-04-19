В Вологодской области школьников госпитализировали с пищевым отравлением

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 апр — РИА Новости. Участники детского коллектива «Гармоника» из Химок почувствовали себя плохо на конкурсе в Череповце и были госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
«Участникам коллектива “Гармоника” из подмосковных Химок, которые накануне были госпитализированы с диагнозом острая кишечная недостаточность, оказывается вся необходимая помощь. Ситуацию держу на личном контроле», — сообщил Филимонов в социальных сетях.
Ансамбль приехал на Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах и фольклорного пения «Русские наигрыши». Вечером 20 человек почувствовали себя плохо.
«Вызвали скорую. Во вторую областную больницу Череповца поступили десять школьников с симптомами пищевого отравления. Один ребёнок в реанимации в состоянии средней степени тяжести. Его жизнь вне опасности. Четверо взрослых, которые также жаловались на самочувствие, после обследования от госпитализации отказались. Врачи наблюдают за состоянием пациентов, сейчас оно стабилизировано», — уточнил Филимонов.
Глава региона отметил, что специалисты в качестве причины рассматривают две версии.
«Первая: приём пищи в заведении общепита в Череповце. Кафе, где обедали участники коллектива, проверит Роспотребнадзор. Вторая — занесённая энтеровирусная инфекция, источник которой мог находиться в другом регионе до поездки. Сейчас устанавливается, где именно и при каких обстоятельствах произошло заражение», — заключил он.