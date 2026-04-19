В Иркутске 71 дом остался без горячей воды из-за коммунальной аварии

Без тепла остались почти 9 тысяч человек из-за прорыва на сетях.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске утром 19 апреля произошел прорыв на магистральной трубе в Октябрьском районе. Как сообщили в ГУ МЧС Иркутской области, под отключение попали 71 многоквартирный дом, где живут 8743 человека, плюс административные здания и социальные учреждения. Энергетики нашли место прорыва на Байкальской — между остановками «Цимлянская» и «Волжская».

— Проведение неотложных мероприятий осложняет высокая плотность иных коммуникаций, проходящих рядом с оживлённой трассой, поэтому специалисты обязаны действовать максимально аккуратно, чтобы не повредить соседние линии электричества и связи, — поделились в соцсетях тепловых сетей Иркутска.

Пока идут земляные работы — вскрывают тротуар. Потом за дело возьмутся сварщики.