На Барановском кладбище в Сочи активизировался оползень

Для проведения противооползневых мероприятий необходимо провести исследование и разработать проектно-сметную документацию.

Источник: Соцсети

На территории Барановского кладбища в Сочи из-за длительных дождей и переувлажнения почвы возобновились оползневые процессы. Грунт движется на удалении от могил.

Глава Сочи Андрей Прошунин осмотрел склон и поручил начать комплексную геологическую оценку оползневого языка. На основе полученных данных будут приняты технические решения и разработают проектно-сметную документацию по водоотведению.

Также на Барановском кладбище в ускоренном темпе начали наводить санитарный порядок, отсыпали щебнем дороги, на отдельном участке установили ограждение. Работы на Барановском и других кладбищах Сочи продлятся до 21 апреля. Радоницу в Краснодарском крае традиционно объявили выходным днем.

«Барановское кладбище — одно из самых больших и сложных с точки зрения рельефа в городе, поэтому ему традиционно уделяется большое внимание. Многое уже сделано, но ещё больше работы предстоит, чтобы минимизировать оползневые процессы — сейчас мы готовим технические решения», — сказал мэр курорта.