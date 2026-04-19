На Барановском кладбище в Сочи активизировался оползень

На территории Барановского кладбища в Сочи из-за длительных дождей и переувлажнения почвы возобновились оползневые процессы. Грунт движется на удалении от могил.
Глава Сочи Андрей Прошунин осмотрел склон и поручил начать комплексную геологическую оценку оползневого языка. На основе полученных данных будут приняты технические решения и разработают проектно-сметную документацию по водоотведению.
Также на Барановском кладбище в ускоренном темпе начали наводить санитарный порядок, отсыпали щебнем дороги, на отдельном участке установили ограждение. Работы на Барановском и других кладбищах Сочи продлятся до 21 апреля. Радоницу в Краснодарском крае традиционно объявили выходным днем.
«Барановское кладбище — одно из самых больших и сложных с точки зрения рельефа в городе, поэтому ему традиционно уделяется большое внимание. Многое уже сделано, но ещё больше работы предстоит, чтобы минимизировать оползневые процессы — сейчас мы готовим технические решения», — сказал мэр курорта.