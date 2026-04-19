В Челябинске дело о растрате почти на миллион рублей направили в суд

Дело возбудили после проверки сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД. Следователи отдела полиции «Советский» установили, что женщина 1979 года рождения на протяжении трёх лет, используя служебное положение и доступ к счетам, оформляла сотрудникам премии без необходимых документов и распоряжений.
Фактически деньги она переводила на свою банковскую карту. Общий ущерб составил около одного миллиона рублей.
Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в Советский районный суд Челябинска. Обвиняемой вменяется преступление по статье о присвоении или растрате. Речь идёт о ч. 3 ст. 160 УК РФ, максимальная санкция по этой части статьи — лишение свободы на срок до 6 лет.
