В Челябинске дело о растрате почти на миллион рублей направили в суд

В Челябинске завершено расследование уголовного дела о присвоении и растрате. В качестве обвиняемой проходит бывший главный бухгалтер муниципального учреждения. Материалы уже переданы в суд для рассмотрения по существу, сообщили в полиции.

Источник: Pchela.News

Дело возбудили после проверки сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД. Следователи отдела полиции «Советский» установили, что женщина 1979 года рождения на протяжении трёх лет, используя служебное положение и доступ к счетам, оформляла сотрудникам премии без необходимых документов и распоряжений.

Фактически деньги она переводила на свою банковскую карту. Общий ущерб составил около одного миллиона рублей.

Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в Советский районный суд Челябинска. Обвиняемой вменяется преступление по статье о присвоении или растрате. Речь идёт о ч. 3 ст. 160 УК РФ, максимальная санкция по этой части статьи — лишение свободы на срок до 6 лет.

Ранее в Челябинске вынесли приговор бухгалтеру, похитившей почти 5 миллионов у работодателя.