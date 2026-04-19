В Самаре из-за паводка подтопило спортплощадку у речного вокзала

В Самаре вода подошла к спортивной площадке возле речного вокзала. Судя по кадрам с места, часть инфраструктуры оказалась подтоплена.
В городской администрации сообщили, что после схода воды объект обследуют и при необходимости проведут ремонт. Об этом сообщает ГТРК Самара.
По данным на 18 апреля, уровень воды составляет 32,35 метра по Балтийской системе высот. Это ниже отметки неблагоприятного гидрологического явления, установленной на уровне 33 метра. Мониторинг ситуации ведётся каждые пять часов.
Режим повышенной готовности сохраняется в Самаре, Тольятти, Жигулёвске, Новокуйбышевске, а также в Волжском, Красноярском и Кинельском районах.
Жителям, чьи дома и дачи попадают в зону подтопления, рекомендуют заранее принять меры безопасности и следить за сообщениями МЧС.
Между тем, уровень воды продолжает расти. В Тольятти уже подтоплены 88 дачных участков. Это связано со сбросами воды с Жигулёвской ГЭС. Подтопления зафиксированы в СНТ «Вишенка» и «Гидромеханизатор» на полуострове Копылово.