В Самаре из-за паводка подтопило спортплощадку у речного вокзала

Между тем, уровень воды продолжает расти. В Тольятти уже подтоплены 88 дачных участков. Это связано со сбросами воды с Жигулёвской ГЭС. Подтопления зафиксированы в СНТ «Вишенка» и «Гидромеханизатор» на полуострове Копылово.