На Дону полиция нашла мужчину, который подглядывал за женщиной в солярии. Об этом сообщили ГУ МВД России по Ростовской области.
В отдел полиции № 3 УМВД по Ростову обратилась местная жительница: женщина рассказала о неприятном инциденте, произошедшем в студии для загара.
По словам заявительницы, она пришла в салон, чтобы позагорать, но во время процедуры обнаружила, что за ней кто‑то подсматривает. Выяснилось, что незнакомец пробрался в студию следом за ней. Администратор салона спугнула нарушителя — убегая, тот успел забрать бельё ростовчанки и заявил, что якобы является её мужем.
Сотрудники полиции оперативно начали проверку и установили личность злоумышленника.
«В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.