В Прикамье простятся со старшим матросом ВС РФ, погибшим от ранений на СВО

Церемония прощания пройдёт 20 апреля в посёлке Зюкайка.

Жители посёлка Зюкайка простятся с 46-летним старшим матросом ВС РФ Михаилом Тиуновым, погибшим от полученных ранений в зоне специальной военной операции, сообщили в администрации Верещагинского муниципального округа Пермского края.

Михаил Тиунов также был старшим химиком отделения аэрозольного противодействия взвода радиационной, химической и биологической защиты. Он родился в посёлке Зюкайка. После окончания школы продолжил обучение в Пермской сельскохозяйственной академии.

Служил в рядах Вооружённых сил РФ. В разное время работал в Пермской целлюлозно-бумажной компании, на Зюкайском авторемонтном заводе, а также в УК «Коммунал-сервис». Позже открыл свою управляющую компанию, занимался обслуживанием многоквартирных домов.

Михаил Тиунов скончался в больнице в Москве от полученных ранений 29 марта 2026 года. Церемония прощания и траурный митинг пройдут 20 апреля в 11:00 в посёлке Зюкайка по улице 30 лет Октября, 2А, клуб «Мастер».

Администрация Верещагинского муниципального округа выразила соболезнования родным и близким военнослужащего.

«Искренние соболезнования родителям — Валентине Васильевне и Александру Васильевичу, сёстрам Елене Александровне и Вере Александровне, жене Ирине Сергеевне, дочерям Дарье и Милораде, сыновьям Мирославу и Радиславу, всем родным и близким», — скорбят в администрации муниципалитета.