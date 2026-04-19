В городе Прикамья перешли на зимний режим содержания дорог из-за снегопада

В городе Пермского края перешли на зимний режим содержания дорог из-за сильного снегопада, сообщил глава Соликамского городского округа Александр Русанов в своём телеграм-канале.
«Сегодня на север Пермского края пришёл циклон, и Соликамский округ оказался под его влиянием. Все дорожные службы к ухудшению погоды были готовы и оперативно перешли на зимний режим содержания дорог. Сейчас на улицах работают 20 единиц техники, из них 8 — комбинированных дорожных машин», — рассказал глава городского округа.
Александр Русанов обратился к водителям и призвал тех, кто уже переобул автомобиль на летнюю резину, по возможности отложить поездки, а также быть особенно внимательными за рулём и не превышать скорость. Он отметил, что, по данным синоптиков, циклон начнёт ослабевать с 22 апреля.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что наибольшее количество осадков зафиксировано в Кудымкаре — 20 мм, из них около 15 мм пришлось на снег.