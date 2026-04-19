«Порезы получили 18-летний парень и 16-летняя девушка». Под Могилевом пьяный мужчина напал с ножом на подростков из-за шумного поведения

Подробности сообщает Министерство внутренних дел.
Вечером 18 апреля 2026 года в агрогородке Вейно Могилевского района на улице случился конфликт. 63-летний местный житель был недоволен шумным поведением компании подростков.
Потасовка продолжилась в находящемся вблизи магазине, где фигурант достал нож, а затем начал угрожать оппонентам. Когда компания молодых людей смогла выбить из рук агрессора нож, тот сбежал.
«В результате “разборки” незначительные порезы получили 18-летний парень и 16-летняя девушка», — сообщили в МВД.
К сотрудникам ГАИ, которые находились неподалеку, обратились очевидцы. Подозреваемый был задержан. Медицинское освидетельствование показало в крови мужчины 2,5 промилле алкоголя. На место выезжала следственно-оперативная группа, проводится проверка.