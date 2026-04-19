Ревность привела поножовщине под Волгоградом

В городе Волжском Волгоградской области сотрудники полиции оперативно задержали мужчину, которого подозревают в причинении тяжких ранений своему знакомому. Причиной конфликта, по предварительным данным, стала ревность. Все началось 16 апреля, когда в одну из больниц города доставили 39-летнего мужчину. У него было серьезное ранение брюшной полости. Врачи сразу приступили к оказанию помощи. Полицейские, прибывшие на место, начали выяснять обстоятельства произошедшего, сообщает сайт volgograd.kp.ru. с ссылкой на региональное ГУ МВД.