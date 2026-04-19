На Дону полиция задержала рецидивиста, подозреваемого в разбое

На Дону полицейские задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.
Шахтинка обратилась в отдел полиции с заявлением о преступлении. Сотрудники уголовного розыска выявили и задержали подозреваемого — им оказался 26‑летний житель города, ранее судимый за кражу и грабёж.
По данным полиции, мужчина пришёл к знакомой попросить в долг деньги. Получив отказ, он сначала ушёл, но спустя некоторое время вернулся с ножом в руках. Угрожая женщине расправой, злоумышленник проник в квартиру, забрал ноутбук и телефон, после чего скрылся. Похищенное имущество полицейские изъяли: подозреваемый не успел его продать, вещи вернули законной владелице.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Мужчина взят под стражу в соответствии со статьёй 91 УПК РФ.