На Дону полиция задержала рецидивиста, подозреваемого в разбое

По данным полиции, мужчина пришёл к знакомой попросить в долг деньги. Получив отказ, он сначала ушёл, но спустя некоторое время вернулся с ножом в руках. Угрожая женщине расправой, злоумышленник проник в квартиру, забрал ноутбук и телефон, после чего скрылся. Похищенное имущество полицейские изъяли: подозреваемый не успел его продать, вещи вернули законной владелице.