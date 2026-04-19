Предприниматель из Керчи вернула банку 240 тысяч рублей после ареста оргтехники

До этого ее счета арестовывали.

Источник: Комсомольская правда

Предприниматель из Керчи оплатила долг по кредиту в размере 240 тысяч рублей после ареста оргтехники. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Крыму и Севастополю.

Женщина взяла в кредит 240 тысяч рублей. Эти деньги жительница Керчи не вернула банку даже после решения суда. В отношении горожанки было возбуждено исполнительное производство. Однако предприниматель не заплатила банку. Тогда счета женщины арестовали. Кроме того, ей запретили выезд из России. Ситуацию это не изменило. Далее судебный пристав-исполнитель пришла в помещение, которая компания арендовала для бизнеса. Сотрудница ФССП арестовала 13 единиц оргтехники.

«Предпринимателя предупредили, что арестованное имущество будет оценено и реализовано в счет погашения задолженности по кредиту», — говорится в сообщении.

Женщина оплатила долг в тот же день.

