Сайгаки массово гибнут в Атырауской области: собрано более 800 туш

В Курмангазинском районе массово гибнут сайгаки — степь в отдельных участках района сейчас больше похожа на поле падали. Туши сайгаков лежат повсюду, сообщает местное издание «Ак Жайык».

Источник: Комитет лесного хозяйства и животного мира

Местные фермеры, как отмечается в публикации, опасаются последствий для скота и предполагают, что причиной могли стать клещи.

«В степи невозможно пройти — повсюду лежат туши сайгаков. Если их не сжигать и не закапывать, это может вызвать болезни. Мы переживаем, не навредит ли это скоту», — говорят хозяйственники.

На данный момент с территории собрано более 800 туш. К утилизации привлечены специалисты «Охотзоопрома», Акжайыкского заповедника, территориальной инспекции и местных исполнительных органов. Туши сжигают и закапывают.

В областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира версию с клещами отвергают.

«Сайгаки погибают не от укусов клещей — это естественная гибель. Возможно, животные ослабли после зимы. В целом продолжительность жизни сайгаков составляет 7−8 лет», — сообщил главный специалист Мереке Шалхаров.

Ранее в Казталовском районе Западно-Казахстанской области на реке Сарыозен обнаружили больше 1 600 туш мертвых сайгаков. Специалисты озвучили возможные причины.