В морском терминале в Туапсе потушили пожар после атаки ВСУ

Он возник после атаки БПЛА в ночь на 16 апреля.

Источник: РИА "Новости"

КРАСНОДАР, 19 апреля. /ТАСС/. Возгорание, возникшее на морском терминале в Туапсе Краснодарского края после атаки ВСУ в ночь на 16 апреля, ликвидировано. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.

«В Туапсе ликвидировали возгорание на морском терминале. Пожар возник в результате атаки БПЛА в ночь на 16 апреля», — говорится в сообщении.

