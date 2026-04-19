Семья с тремя малолетними детьми попала в больницу после ДТП под Могилевом. Подробности сообщает УВД Могилевского облисполкома.
В воскресенье, 19 апреля, примерно в 11.40 на автодороге М-8 неподалеку от деревни Князевка Могилевского района произошла авария. 47-летняя женщина-водитель автомобиля Nissan, выезжая с второстепенной дороги, не пропустила Ford. За рулем данного авто находился 32-летний житель Могилева. Также в машине была супруга и малолетние дети.
В результате аварии вся семья — водитель и четверо пассажиров Ford, из которых трое малолетних в возрасте 1.8, 6 и 9 лет — были доставлены в больницу для обследования.
В УВД обратили внимание, что дети в автомобиле находились в специальных удерживающих устройствах и были пристегнуты ремнями безопасности.
