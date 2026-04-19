В Забайкалье одиннадцать автомобилей столкнулись на федеральной трассе

ВЛАДИВОСТОК, 19 апр — РИА Новости. Одиннадцать автомобилей, предварительно, из-за несоблюдения дистанции, столкнулись на федеральной трассе в Забайкальском крае, транспортным средствам причинен ущерб, сообщает Госавтоинспекция региона.
По данным ГАИ, ДТП произошло днем в воскресенье на 218-м километре федеральной трассы А-350 «Чита — Забайкальск» в Могойтуйском районе.
«По предварительным данным, вследствие несоблюдения дистанции столкнулись 11 транспортных средств. В результате дорожно-транспортного происшествия собственникам автомобилей причинен материальный ущерб», — говорится в сообщении.
В регионе ухудшение погоды: снег, сильный ветер и плохая видимость, водителей призывают быть крайне осторожными за рулём.