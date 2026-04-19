В ДТП на М-12 под Нижним Новгородом серьезно пострадала юная пассажирка

Уголовное дело о ДТП на трассе М‑12, в котором пострадала несовершеннолетняя, направлено в суд.

Авария случилась 27 августа 2025 года на 391‑м километре автодороги М‑12 «Восток» в Ардатовском муниципальном округе. 21‑летний водитель из Москвы за рулём «Лады» ехал по левой полосе со скоростью не менее 160 км/ч — это выше допустимой вне населённого пункта. Машина вылетела на обочину и врезалась в металлические ограждения.

В результате ДТП несовершеннолетняя пассажирка получила тяжкий вред здоровью.

Об обвиняемый признал вину и возместил потерпевшей ущерб — 400 000 рублей. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.