В окнах в Уфе застряла кошка и ребенок

В Уфе прошедшие выходные оказались напряженными для сотрудников поисково-спасательного отряда УГЗ. Специалисты дважды выезжали на вызовы, связанные с оконными конструкциями, и в обоих случаях потребовалась аккуратная и оперативная работа.
Первый инцидент произошёл на улице Вологодской. В ЕДДС сообщили о кошке, застрявшей в окне, оставленном в режиме вертикального проветривания. Спасатели извлекли животное, оказали ему помощь и передали хозяевам для дальнейшего осмотра в ветклинике. Специалисты напоминают, что такие окна представляют серьёзную опасность для домашних питомцев.
Второй случай произошёл на улице Кольцевой. Маленький ребёнок зажал руку в оконном механизме, и родители не смогли самостоятельно её освободить. Спасателям пришлось частично разобрать фиксатор, чтобы аккуратно вызволить руку малыша. К счастью, ребёнок не пострадал и медицинская помощь ему не понадобилась.