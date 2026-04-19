В окнах в Уфе застряла кошка и ребенок

Первый инцидент произошёл на улице Вологодской. В ЕДДС сообщили о кошке, застрявшей в окне, оставленном в режиме вертикального проветривания. Спасатели извлекли животное, оказали ему помощь и передали хозяевам для дальнейшего осмотра в ветклинике. Специалисты напоминают, что такие окна представляют серьёзную опасность для домашних питомцев.