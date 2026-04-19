В Мамадышском районе экскаваторщик случайно раздавил коллегу ковшом

В Татарстане завершили расследование уголовного дела против машиниста экскаватора. Его обвиняют по части 2 статьи 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Трагедия произошла 26 января 2026 года в Мамадышском районе.
По версии следствия, обвиняемый допустил, чтобы другой рабочий находился слишком близко к технике. Покидая кабину, экскаваторщик оставил двигатель включенным и задел курткой рычаг управления. В результате ковш опустился на стоящего рядом человека. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Следствие собрало достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.