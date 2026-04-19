Скрепка в каше и отсутствие воды: пациенты пожаловались на условия в детской больнице Актау

В Сети, как сообщает издание, появилось обращение местной жительницы, которая вместе с дочерью находится на лечении в инфекционном отделении в 1 микрорайоне с 16 апреля. По ее словам, ребенку предварительно диагностировали пневмонию, в день поступления был сделан рентген.
Однако спустя несколько дней результаты с описанием, как утверждает женщина, предоставлены не были. Основные претензии у нее, как и у остальных пациентов, связаны с бытовыми условиями. Кроме того, она также заявила, что в каше ребенка обнаружила металлическую скрепку.
Произошедшее прокомментировали в областной многопрофильной детской больнице.
«Описание рентгеновских снимков проводится врачом-рентгенологом, а в экстренных случаях лечащий врач может ускорить процесс получения заключения», — ответили медики.
Также в больнице пояснили, что инфекционное отделение размещено на арендуемых площадях, и вопросы инженерной инфраструктуры, включая горячее водоснабжение, относятся к компетенции балансодержателя. Отсутствие горячей воды связано с ситуацией в городской сети — на данный момент подача отсутствует по всему городу.
Что касается качества питания, медики сообщили, что ответственность за него несет поставщик. По факту инцидента с посторонним предметом направлено претензионное письмо.
Позже на жалобы пациентов отреагировали в управлении здравоохранения региона. Руководитель управления здравоохранения, главный врач областной многопрофильной детской больницы и представители поставщика услуг выехали на место, где провели встречу с родителем пациента, проходящего лечение.
В ходе проверки факты, изложенные в обращении, были рассмотрены. По вопросу организации питания поставщику услуг вынесено строгое замечание с предупреждением о недопустимости повторения подобных нарушений.
В случае выявления аналогичных фактов в дальнейшем будут приняты меры по расторжению договора в установленном порядке. Касательно отсутствия горячего водоснабжения чиновники сообщили, что в настоящее время в городе проводятся плановые ремонтные работы, в связи с чем нижняя часть города отключена от горячей воды.
На данный момент ведется взаимодействие с городским акиматом для оперативного решения вопроса и скорейшего восстановления горячего водоснабжения. Относительно результатов рентгенологического исследования заключение было оформлено и внесено в медицинскую информационную систему (КМИС) в установленном порядке.
Все данные исследования доступны лечащему врачу для дальнейшей интерпретации и назначения соответствующего лечения. С родителем пациента проведена разъяснительная беседа, даны необходимые пояснения.
Ситуация находится под контролем медицинской организации.