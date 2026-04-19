В Башкирии погибла несовершеннолетняя из-за отравления газом

Суд в Бирске взыскал компенсацию после гибели людей из-за газа.

Источник: Комсомольская правда

Бирский межрайонный суд рассмотрел гражданское дело о компенсации морального вреда после трагедии в Бирске.

С иском обратилась местная жительница, чья несовершеннолетняя дочь погибла вместе с другим жителем города из-за отравления продуктами сгорания газа. Как следует из материалов дела, причиной стало ненадлежащее функционирование вентиляционных и дымовых каналов в квартире.

Ответчиками выступили АО «Башкирское специализированное ремонтно-строительное управление противопожарных работ» и ООО «Управляющая компания “Жилфонд”. Представители организаций в суде просили отказать в удовлетворении требований.

Суд частично удовлетворил иск: с одной компании взыскано 1 млн рублей, со второй — 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.