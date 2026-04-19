Уфимка заплатит бывшему парню 30 тыс. рублей компенсации за клевету

Уфимка заплатит компенсацию морального вреда в 30 тыс. рублей бывшему возлюбленному за клевету о нем, сообщает «Честный репортаж».
Молодые люди оба юристы по профессии. В отношениях они были долгое время, но когда расстались девушка наговорила нелицеприятных вещей про своего парня и распространила информацию в интернете. Тот подал в суд и потребовал компенсацию. Суд его требования удовлетворил.
Теперь мстительной уфимке грозит и уголовная ответственность: бывший подал заявление в Следственный комитет.