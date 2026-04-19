Энергетики назвали время возобновления отопления в Октябрьском районе Иркутска

IrkutskMedia, 19 апреля. В Октябрьском районе Иркутска завершается устранение последствий коммунальной аварии на теплосети, которая произошла сегодня. На Байкальской улице были завершены сварочные работы.

Источник: IrkutskMedia.ru

Как сообщает оператор тепловой сети в своём телеграм-канале, сейчас специалисты заполняют теплосеть. Горячее водоснабжение и подача тепла в пострадавшие дома будет восстановлена приблизительно 20 апреля в 00:00.

Напомним, что прорыв трубы заметил диспетчер около 2.00 19 апреля. Был зафиксирован повышенный расход сетевой воды в районе магистрального трубопровода. Днём специалисты участка тепловых сетей определили наиболее вероятное место прорыва магистральной трубы. На месте работают 15 сотрудников «Байкалэнерго» и семь единиц техники: кран-борт, экскаваторы, самосвалы и иная спецтехника.