Энергетики назвали время возобновления отопления в Октябрьском районе Иркутска

Как сообщает оператор тепловой сети в своём телеграм-канале, сейчас специалисты заполняют теплосеть. Горячее водоснабжение и подача тепла в пострадавшие дома будет восстановлена приблизительно 20 апреля в 00:00.
Напомним, что прорыв трубы заметил диспетчер около 2.00 19 апреля. Был зафиксирован повышенный расход сетевой воды в районе магистрального трубопровода. Днём специалисты участка тепловых сетей определили наиболее вероятное место прорыва магистральной трубы. На месте работают 15 сотрудников «Байкалэнерго» и семь единиц техники: кран-борт, экскаваторы, самосвалы и иная спецтехника.