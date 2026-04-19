12 пожаров и 8 аварий произошли за сутки в Нижегородской области

За минувшие сутки экстренные службы Нижегородской ликвидировали 12 техногенных пожаров и восемь раз выезжали на дорожно-транспортные происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
По данным ведомства, на пожарах обошлось без погибших, один человек получил травмы. Спасти удалось 14 человек — в прошлом году за аналогичный период таких случаев не было.
В то же время на дорогах сложилась более тяжёлая ситуация: в ДТП погибли три человека, ещё семеро пострадали.
Стоит отметить, что с начала года число пожаров снизилось на четверть, уменьшилось и количество ДТП с тяжёлыми последствиями.
На данный момент под контролем остаётся одна чрезвычайная ситуация — частичное разрушение жилого дома в Балахне на улице Энгельса.