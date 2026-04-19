Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

12 пожаров и 8 аварий произошли за сутки в Нижегородской области

В ДТП погибли три человека, пострадали семеро.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки экстренные службы Нижегородской ликвидировали 12 техногенных пожаров и восемь раз выезжали на дорожно-транспортные происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По данным ведомства, на пожарах обошлось без погибших, один человек получил травмы. Спасти удалось 14 человек — в прошлом году за аналогичный период таких случаев не было.

В то же время на дорогах сложилась более тяжёлая ситуация: в ДТП погибли три человека, ещё семеро пострадали.

Стоит отметить, что с начала года число пожаров снизилось на четверть, уменьшилось и количество ДТП с тяжёлыми последствиями.

На данный момент под контролем остаётся одна чрезвычайная ситуация — частичное разрушение жилого дома в Балахне на улице Энгельса.