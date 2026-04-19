Водителя осудили на четыре года после наезда на рекламный билборд в Павлодаре

Павлодар. 19 апреля. КазТАГ — Водителя осудили на четыре года после наезда на рекламный билборд в Павлодаре, передает КазТАГ.

«Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 346 (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления и находящимся в состоянии опьянения, если эти действия повлекли по неосторожности причинение вреда здоровью или ущерб) УК РК и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года», — говорится в решении Межрайонного суда по уголовным делам Павлодара.

ДТП произошло в мае 2025 года. 29-летний выпивший автолюбитель на Toyota Land Cruiser не остановился на требование полиции, а позже врезался в рекламный билборд. Кроме того, молодого человека пожизненно лишили водительских прав.

Приговор суда не вступил в законную силу.