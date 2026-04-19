В Пушкинском музее провели эвакуацию после получения угроз

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Из Пушкинского музея эвакуировали людей после получения угроз, заявили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
Днем в воскресенье сообщалось, что вход в его здания закрыли по техническим причинам.
«Сегодня в 14:30 в музей поступила информация, содержащая угрозы. В целях безопасности посетителей и сотрудников администрация музея незамедлительно приняла решение о полной эвакуации из всех зданий», — рассказали в пресс-службе.
В музее добавили, что на месте работают сотрудники МЧС и спецслужб.