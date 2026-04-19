Севастополец отказался оплачивать штраф и ходить на исправительные работы: его арестовали

Севастопольца арестовали на 10 суток за отказ ходить на исправительные работы.

Источник: пресс-служба ГУ ФССП по Крыму и Севастополю

Жителю Севастополя, распивавшему алкогольные напитки в общественных местах, назначили 10 суток ареста за отказ отбывать обязательные работы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Крыму и городу-герою.

Севастопольца оштрафовали на 1,5 тысяч рублей за распитие алкоголя в общественных местах. Однако эту сумму горожанин не оплатил. Поэтому судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство. Ситуация это никак не изменило.

Тогда приставы приехали к должнику домой и доставили мужчину в отделение. За уклонение от исполнения административного наказания ему назначили 40 часов обязательных работ. Отбывать наказание мужчина отказался. Поэтому на него вновь составили административный протокол. Суд арестовал нарушителя на 10 суток.

